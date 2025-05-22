В российском прокате представят аниме «Акира»
В июне в российских кинотеатрах представят аниме «Акира», сообщил дистрибьютор проекта «Иноекино».
Уточняется, что на большом экране представят отреставрированную версию научно-фантастического блокбастера Кацухиро Отомо. Запланированы сеансы на японском языке с русскими субтитрами, а также в дубляже от «Студийной банды» и Reanimedia.
В основе сюжета «Акира» одноименная манга, выпущенная в 1988 года. Действия разворачиваются в 2019 году в футуристичном Нео-Токио. В представленной истории байкер Канэда пытается спасти своего друга Тэцуо, на котором правительство хочет испытать новое парапсихологическое оружие.
В марте 2025 года японский аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку» четыре недели подряд удерживал первое место в рейтинге зрительского интереса «Индекс Кинопоиск Pro». Проект набрал 5,02% общего интереса, обогнав российский сериал «Аутсорс» онлайн-кинотеатра Okko и продюсерской кампании «Среда» и второй сезон южнокорейского хита «Игра в кальмара», передает «Радиоточка НСН».
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