В российском посольстве удивились решению финского музея по Репину

В российском посольстве назвали действия музея «русофобской» и «конъюнктурной акцией в духе "отмены русской культуры"». Дипломаты также в шутку посоветовали не останавливаться на достигнутом и «пополнить сокровищницу и финской национальной культуры» именем русского литератора Виссариона Белинского, родившегося в Финляндии, передает РИА Новости.

Финские СМИ ранее сообщили, что русского живописца Илью Репина, который родился в городе Чугуев Харьковской губернии Российской империи, в музее «Атенеум» теперь представляют как украинца.

