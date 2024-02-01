В российском посольстве удивились решению финского музея по Репину
Решение финского музея «Атенеум» считать художника Илью Репина украинцем «противоречит здравому смыслу» и «вызывает особое удивление». Об этом заявили в посольстве России в Финляндии.
Дипломаты напомнили, что на выставке Репина, организованной «Атенеумом» совместно с Третьяковской галереей и Русским музеем в 2021 году, у искусствоведов «не возникло ни малейшего сомнения в национальной принадлежности прославленного живописца».
В российском посольстве назвали действия музея «русофобской» и «конъюнктурной акцией в духе "отмены русской культуры"». Дипломаты также в шутку посоветовали не останавливаться на достигнутом и «пополнить сокровищницу и финской национальной культуры» именем русского литератора Виссариона Белинского, родившегося в Финляндии, передает РИА Новости.
Финские СМИ ранее сообщили, что русского живописца Илью Репина, который родился в городе Чугуев Харьковской губернии Российской империи, в музее «Атенеум» теперь представляют как украинца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru