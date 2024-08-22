В российский прокат вышел фильм «Ворон»
В российский прокат вышел фильм «Ворон» с Биллом Скарсгардом в главной роли, сообщает «Культуромания».
В картине много музыки. Звучат композиции The Veils и Traitrs, Enya, Гэри Ньюман и Joy Division. В центре сюжета история молодого человека, влюбленного в девушку, за которой охотятся опасные люди. Герои погибают, однако на том свете персонаж Скарсгарда получает возможность вернуться на землю и отомстить. Постановщиком стал британский режиссер Руперт Сандерс, который до этого снял «Призрак в доспехах».
В фильме также снялись британская певица FKA Twigs и Дэнни Хьюстон.
Ранее стало известно, что французская версия «Холопа» выйдет в российский прокат в сентябре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru