В российский прокат вышел фильм «Ворон»

В картине много музыки. Звучат композиции The Veils и Traitrs, Enya, Гэри Ньюман и Joy Division. В центре сюжета история молодого человека, влюбленного в девушку, за которой охотятся опасные люди. Герои погибают, однако на том свете персонаж Скарсгарда получает возможность вернуться на землю и отомстить. Постановщиком стал британский режиссер Руперт Сандерс, который до этого снял «Призрак в доспехах».

В фильме также снялись британская певица FKA Twigs и Дэнни Хьюстон.

Ранее стало известно, что французская версия «Холопа» выйдет в российский прокат в сентябре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

