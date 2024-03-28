В российский прокат вышел фильм «Сказки Гофмана» с Евгением Цыгановым
28 марта 202411:08
В российский кинопрокат в четверг, 28 марта, вышла кинокартина режиссера Тины Барклая «Сказки Гофмана», сообщает «Коммерсант».
В главных ролях – Евгений Цыганов и Екатерина Вилкова. В фильме также снялись Алексей Гуськов, Ксения Кутепова и Наргис Абдулаева.
Кинолента рассказывает историю скромной девушки, проживающий в современной Москве. Её жизнь круто меняется после того, как она попадает в мир кино и рекламы.
Ранее российский фильм «Сказки Гофмана» вошел в основной конкурс кинофестиваля в Индии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru