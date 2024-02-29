В российский прокат вышел фильм с Натали Портман и Джулианной Мур

В российский прокат вышел художественный фильм Тодда Хейнса «Май декабрь», сообщает «Культуромания».

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Главные роли в нем исполнили Натали Портман и Джулианной Мур.

По сюжету, актриса в исполнении Портман приезжает в гости к супругам Джо И Грейси, воспитывающим близнецов для того, чтобы лучше изучить своего персонажа для роли в новом фильме. Вместе с тем, ее приезд становится настоящим испытанием для всей семьи.

Картина была номинирована на премии «Золотой глобус» и «Оскар».

Ранее Брэд Питт и Джордж Клуни приступили к съемкам в фильме «Волки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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