В российский прокат вышел фильм с Натали Портман и Джулианной Мур

Главные роли в нем исполнили Натали Портман и Джулианной Мур.

По сюжету, актриса в исполнении Портман приезжает в гости к супругам Джо И Грейси, воспитывающим близнецов для того, чтобы лучше изучить своего персонажа для роли в новом фильме. Вместе с тем, ее приезд становится настоящим испытанием для всей семьи.

Картина была номинирована на премии «Золотой глобус» и «Оскар».

Ранее Брэд Питт и Джордж Клуни приступили к съемкам в фильме «Волки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

