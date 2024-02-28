Билл Мюррей и Наоми Уоттс сыграют в фильме по роману «Друг» Сигрид Нуньес

Главные роли в экранизации романа «Друг» Сигрид Нуньес сыграют Билл Мюррей и Наоми Уоттс, сообщает Deadline.

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Режиссерами проекта назначены Скотт МакГихи и Дэвид Сигел.

Лента расскажет историю писательницы из Нью-Йорка, у которой умирает ближайший друг. Справиться с переживаниями женщине помогает огромный дог по кличке Аполлон, который случайно появляется в её жизни.

Дата премьеры фильма пока не анонсировалась.

Ранее стало известно, что Мэттью Макконахи и Америка Феррера сыграют в новой драме Пола Гринграсса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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