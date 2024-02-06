В российский прокат выйдет триллер со звездой «Твин Пикса»

В российский прокат выйдет триллер режиссера Мишель Дэннер «Дьявол в деталях. Дело Миранды». Об этом говорится в сообщении кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».

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В картине снялись звезда «Твин Пикс» Кайл Маклахлен, Энди Гарсиа, Люк Уилсон и другие. В общей сложности фильм получил 27 наград и девять номинаций международных фестивалей.

Сюжет развивается вокруг женщины по имени Патрисия, которая в 1963 году была похищена и изнасилована. Спустя 60 лет она дала интервью о произошедшем.

Всероссийская премьера картины состоится 7 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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