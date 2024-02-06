В российский прокат выйдет триллер со звездой «Твин Пикса»
В российский прокат выйдет триллер режиссера Мишель Дэннер «Дьявол в деталях. Дело Миранды». Об этом говорится в сообщении кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино».
В картине снялись звезда «Твин Пикс» Кайл Маклахлен, Энди Гарсиа, Люк Уилсон и другие. В общей сложности фильм получил 27 наград и девять номинаций международных фестивалей.
Сюжет развивается вокруг женщины по имени Патрисия, которая в 1963 году была похищена и изнасилована. Спустя 60 лет она дала интервью о произошедшем.
Всероссийская премьера картины состоится 7 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru