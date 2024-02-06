В Москве пройдет спецпоказ киноконцерта «Щелкунчик и Мышиный король»

В кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате 24 и 25 февраля пройдет премьера киноконцерта «Щелкунчик и Мышиный король», сообщили НСН организаторы.

В ходе специальных показов зрители увидят анимационный проект Татьяны Ильиной «Щелкунчик» в сопровождении симфонического оркестра OpensoundOrchestra под управлением дирижера Станислава Малышева. Мультфильм ранее был удостоен премии «Золотой Орел» за лучший анимационный фильм. Также получил первый приз «Московской Премьеры», золотую медаль на «Фестивале фестивалей» в Нью Йорке (США) и другие награды.

Роли озвучили Евгений Миронов, Мария Аронова, Юрий Гальцев, Георгий Тараторкин, Марина Александрова, Ефим Шифрин, Ольга Остроумова и Александр Жигалкин. Саундтреком выступит симфоническое произведение, написанное композитором Александром Вартановым. Музыка удостоена премии «Золотой Орел» и личного комплимента от Фрэнсиса Форда Копполы.

Помимо кинопоказа зрителей ждет детское шоу в фойе и несколько ярких интерактивных фотозон. Перед началом киноконцерта герои истории о Щелкунчике расскажут о музыкальных инструментах и о том, как рождается музыка.

