В российский прокат выйдет триллер «Гуру» со звездой «Графа Монте-Кристо»

В кинотеатрах России представят психологический триллер «Гуру», главную роль в котором сыграл звезда фильма «Граф Монте-Кристо» Пьер Нинэ. Об этом сообщает пресс-служба кинопрокатной компании World Pictures.

Сюжет фильма выстроен вокруг известного французского коуча по личностному развитию Матье Вассера. Именно эту роль в картине воплотил Пьер Нинэ. Семинары коуча собирают тысячи людей, которым он предлагает простую и манящую формулу: успех неизбежен, если ты достаточно дисциплинирован и хочешь взять жизнь под контроль.

Режиссером картины выступил Ян Гозлан, известный зрителю по фильму «Черный ящик».

Триллер «Гуру» уже стал релизом номер один во Франции в 2026 году. Премьера фильма в России намечена на 9 апреля.

Картина «Граф Монте-Кристо» с Пьер Нинэ выходил в российский прокат в сентября 2024 году и освоил 631 миллион рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
