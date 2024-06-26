В российских кинотеатрах покажут таинственный фолк-хоррор «Одержимая»
Кинопрокатная компания Russian World Vision 18 июля выпустит в российских кинотеатрах таинственный фолк-хоррор «Одержимая», основанный на реальных событиях.
Режиссерами фильма стали Вероника Франц и Северин Фиала, известные по мистическому хоррору «Сторожка». Новая история дуэта происходит в 18 веке в лесной австрийской деревушке и рассказывает о помешательстве и ужасающем акте насилия, совершенном местной жительницей Агнес.
Главную роль в картине исполнила известная австрийская певица Аня Пляшг, выступающая под псевдонимом «Soap&Skin». Российскому зрителю она известна по заглавной песне из сериала «Тьма» (Netflix).
Ранее в российские кинотеатры вернулся культовый мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Кинопрокатная компания Russian World Vision представила картину на больших экранах 20 июня, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru