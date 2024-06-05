СМИ: По мотивам хоррора «Хостел» снимут сериал

В США фильм ужасов «Хостел» 2006 года переработают в современном ключе в новом сериале, сообщает «The Hollywood reporter».

Netflix выпустил новый сериал «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем

Уже известно, что в главной роли приглашен сняться номинант на премию «Оскар» Пол Джаматти. Режиссерское кресло на проекте займет автор франшизы Элай Рот.

Детали сюжета пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что Netflix снимет фильм по «Острым козырькам», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com
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