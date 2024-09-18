В российских кинотеатрах покажут приключенческое фэнтези «Робин Гуд и хранители леса»

Кинопрокатная компания Russian World Vision выпускает 17 октября в широкий прокат семейное приключенческое фэнтези «Робин Гуд и хранители леса».

Зрителям покажут современную версию любимой детской истории про благородного бандита.

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В звездном касте зрители смогут узнать Гвендолин Кристи из «Игр Престолов», Марка Уильямса из франшизы «Гарри Поттер», а также номинантку на премию «Оскар» Наоми Харрис (франшиза «Пираты Карибского моря»).

Ранее в России начались съемки новой полнометражной кинокомедии «Мужские правила моего деда», сообщили в пресс-службе кинокомпании Russian World Vision, которая запустила проект совместно с «LIGHT STUDIO». В центре сюжета семейная история перевоспитания непослушного внука дедом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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