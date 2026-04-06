В российских кинотеатрах покажут мультфильм Хироюки Морита «Возвращение кота»

Мультфильм японского аниматора и режиссера Хироюки Морита рассказывает историю школьницы Хару. По сюжету, героиня спасает загадочного котика из-под колес автомобиля, который оказывается принцем Кошачьего королевства. В благодарность Кошачий король повелевает сделать девочку невестой его сына. Так Хару попадает в волшебный мир говорящих котов и роскошных дворцов, но рискует навсегда потерять себя, постепенно превращаясь в кошку. Ей предстоит опасное приключение, чтобы вернуться домой.

Посмотреть фильм на большом экране в России можно будет с 30 апреля. В ряде кинотеатров «Возвращение кота» можно будет увидеть на языке оригинала с русскими субтитрами.

Ранее пресс-служба «Кинопоиска» сообщала, что в первой половине 2025 года аниме смотрели на 60% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В марте 2025 года японский аниме-сериал «Поднятие уровня в одиночку» четыре недели подряд удерживал первое место «Индекса Кинопоиск Pro». Проект набрал 5,02% общего интереса, обогнав российский сериал «Аутсорс» онлайн-кинотеатра Okko и продюсерской кампании «Среда» и второй сезон южнокорейского хита «Игра в кальмара, напоминает «Радиоточка НСН».

