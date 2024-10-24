В российских кинотеатрах покажут мистический хоррор «Астрал. Медиум»
В российских кинотеатрах покажут мистический хоррор ирландского режиссера Дэмиана Маккарти «Астрал. Медиум», сообщили в компании Russian World Vision. Премьера состоится 28 ноября.
В центре сюжета оказывается слепая девушка-медиум, расследующая убийство своей сестры-близняшки в старинном поместье.
Фильм получил восторженные отзывы зрителей и критиков, завоевав приз зрительских симпатий сразу на двух американских фестивалях — South by Southwest и Overlook Film Festival. Он также стал обладателем двух наград НСТ Хоррор Феста.
Советскую картину «Сатана» 1990 года режиссера Виктора Аристова, которая была удостоена Большой премии жюри «Серебряный медведь» на Берлинском фестивале 1991 года, среди прочих можно отнести к числу наиболее страшных фильмов ужасов, заявил ранее кинокритик Роман Григорьев «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru