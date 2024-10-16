В российских кинотеатрах покажут «Ходячий замок» Миядзаки к 20-летию картины
В российских кинотеатрах покажут «Ходячий замок» Хаяо Миядзаки к 20-летию картины, «новая» премьера намечена на 14 ноября, сообщила кинопрокатная компания Russian World Vision.
Место действия картины — альтернативный мир Европы конца XIX века. Миядзаки создал его под впечатлением от посещения европейских городов.
По сюжету злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Девушка-бабушка бежит из города и встречает удивительный дом на ножках, где знакомится с волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар.
Ранее японский режиссер-мультипликатор Хаяо Миядзаки приступил к созданию нового полнометражного анимационного фильма. Об этом сообщил его сын в интервью изданию ComicBook. По его словам, это будет новая приключенческая лента.
До этого «Мальчик и птица» Миядзаки завоевал «Оскар», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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