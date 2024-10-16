В российских кинотеатрах покажут «Ходячий замок» Миядзаки к 20-летию картины

По сюжету злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Девушка-бабушка бежит из города и встречает удивительный дом на ножках, где знакомится с волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар.

Ранее японский режиссер-мультипликатор Хаяо Миядзаки приступил к созданию нового полнометражного анимационного фильма. Об этом сообщил его сын в интервью изданию ComicBook. По его словам, это будет новая приключенческая лента.

До этого «Мальчик и птица» Миядзаки завоевал «Оскар», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

