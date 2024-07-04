Новая французская комедия с Жаном Рено выйдет в прокат в России 1 августа

Французская комедия «Отпуск не по-детски» с Жаном Рено в главной роли выйдет в широкий прокат в России с 1 августа. Таки сроки назвали ТАСС в кинопрокатной компании Russian World Vision.

Нова работа представляет собой остроумную историю с элементами детектива в стиле картин «1+1» и «Одиннадцать друзей Оушена». Как отметил прокатчик, фильм во Франции пользовался большой популярностью зрителей.

Режиссёр картины - сын французского мастера кино Клода Зиди, который завершил свою карьеру в 2003 году, Kлод Зиди-младший. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», молодое поколение актёров в фильме представляет Кев Адамс. Пару Рено составил известный актер парижского театра Comеdie-Française Жан-Люк Бидо.

