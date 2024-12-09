В российских кинотеатрах покажут фильм Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия»
В российских кинотеатрах покажут фильм Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия», сообщили в кинопрокатной компании «Russian World Vision».
Премьера намечена на 30 января 2025 года. Картина расскажет о трёх днях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, которые тот провёл в 1916 году Париже.
Роль известного экспрессиониста исполнил Риккардо Скамарчо («Тень Караваджо», «Джон Уик 2»), а компанию на экране ему составили сам Аль Пачино и британский актёр Стивен Грэм («Большой куш», «Пираты Карибского моря: На странных берегах»).
Ранее стало известно, что Джонни Депп сыграет в новом фильме режиссера Терри Гиллиама, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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