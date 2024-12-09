В российских кинотеатрах покажут фильм Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия», сообщили в кинопрокатной компании «Russian World Vision».

Премьера намечена на 30 января 2025 года. Картина расскажет о трёх днях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, которые тот провёл в 1916 году Париже.