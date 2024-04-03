«В него влюблялись»: Преемником Марлона Брандо назвали Джонни Деппа
Марлон Брандо, которому сегодня могло бы исполниться 100 лет, не был актером классической школы, но изменил законы Голливуда, рассказал НСН кинокритик Дмитрий Бортников.
Легендарный актер Марлон Брандо, которому 3 апреля исполняется 100 лет, стал частью истории мирового кинематографа, поскольку всегда шел своим путем, заявил в интервью НСН кинокритик Дмитрий Бортников.
«Он стал одним из главных секс-символов своего времени. Сначала к его творчеству было специфическое отношение, потому что он мужиковатый, не совсем актер классической школы. Но Брандо изменил законы Голливуда под себя и тем самым оставил свой след. Шел своим путем, имел большое влияние, выступал за права индейцев. Доказал, что не просто актер, но еще и человек с большим сердцем. У нас в Советском союзе тоже любили его фильмы. Искусство Брандо базировалось на абсолютно животном магнетизме. Он был большим мужчиной, которого было легко понять, в которого было легко влюбиться, легко поверить, что он может все. Его лучшей работой можно назвать "Трамвай "Желание" - это большое кино и любовь многих поколений зрителей», - пояснил эксперт.
По словам собеседника НСН, ряд деятелей кинематографа сегодня выступают продолжателями традиции творчества Брандо.
«В один ряд с ним можно было бы поставить его друга, режиссера Фрэнсиса Форда Копполу, который до сих пор работает в кино. Сейчас у него новый фильм выходит, отзывы хорошие. Также у Брандо есть хороший друг, который немного подпортил себе биографию в прошлом, но теперь возвращается к активной работе – это Джонни Депп. Этот актер тоже делает то, что хочет, говорит, что хочет, снимается в фильмах, которые ему важны. Сейчас снял свой новый режиссерский проект, который создавал вне Голливуда, чтобы сделать его таким, каким он должен быть. Из представителей советского кинематографа в один ряд с Брандо можно поставить Вячеслава Тихонова и Юрия Соломина, а также всех "мушкетеров"», - добавил кинокритик.
Ранее сообщалось, что режиссёрский дебют Джонни Деппа фильм «Моди» выйдет в российский кинопрокат осенью 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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