«В него влюблялись»: Преемником Марлона Брандо назвали Джонни Деппа

По словам собеседника НСН, ряд деятелей кинематографа сегодня выступают продолжателями традиции творчества Брандо.

«В один ряд с ним можно было бы поставить его друга, режиссера Фрэнсиса Форда Копполу, который до сих пор работает в кино. Сейчас у него новый фильм выходит, отзывы хорошие. Также у Брандо есть хороший друг, который немного подпортил себе биографию в прошлом, но теперь возвращается к активной работе – это Джонни Депп. Этот актер тоже делает то, что хочет, говорит, что хочет, снимается в фильмах, которые ему важны. Сейчас снял свой новый режиссерский проект, который создавал вне Голливуда, чтобы сделать его таким, каким он должен быть. Из представителей советского кинематографа в один ряд с Брандо можно поставить Вячеслава Тихонова и Юрия Соломина, а также всех "мушкетеров"», - добавил кинокритик.

Ранее сообщалось, что режиссёрский дебют Джонни Деппа фильм «Моди» выйдет в российский кинопрокат осенью 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

