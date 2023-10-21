В сети появился локализованный постер «Мальчика и птицы» Хаяо Миядзаки
Кинопрокатчик «Русский репортаж» опубликовал официальный постер анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» на русском языке.
На постере изображены главный герой киноленты - мальчика Махито, цапля и дедушка. Премьера кинокартины запланирована на 7 декабря.
Производство ленты стартовало в 2016 году, а мировая премьера состоялась состоялась 14 июля 2023 года - Миядзаки работал над проектом 7,5 лет. Отмечается, что в Японии фильм заработал более 50 млн долларов.
Ранее компания Russian World Vision объявила, что приобрела права на показ фильмов Миядзаки в России и СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru