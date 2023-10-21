В сети появился локализованный постер «Мальчика и птицы» Хаяо Миядзаки

Кинопрокатчик «Русский репортаж» опубликовал официальный постер анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» на русском языке.

В России последний фильм Хаяо Миядзаки покажут под названием «Мальчик и птица»

На постере изображены главный герой киноленты - мальчика Махито, цапля и дедушка. Премьера кинокартины запланирована на 7 декабря.

Производство ленты стартовало в 2016 году, а мировая премьера состоялась состоялась 14 июля 2023 года - Миядзаки работал над проектом 7,5 лет. Отмечается, что в Японии фильм заработал более 50 млн долларов.

Ранее компания Russian World Vision объявила, что приобрела права на показ фильмов Миядзаки в России и СНГ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: «Русский репортаж»/Telegram
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