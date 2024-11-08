В России завершились съемки сериала «Неземная»
Завершились съемки новой режиссерской работы актрисы Дарьи Мороз, сериала «Неземная», сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.
Сценаристами совместного проекта Kion и продюсерской компании «Марс Медиа» выступили Дмитрий Шутко, Мария Тиллес, Юрий Патренин, Дарья Павлотос и другие.
В сериале снялись Светлана Иванова, Лиза Ищенко, Лев Зулькарнаев, Роза Хайруллина, Роман Евдокимов и другие.
Сюжет сериала повествует об анестезиологе-реаниматологе Михаиле, который очень устал от жизни. Как-то вечером он познакомился в баре с девушкой по имени Ася, которая оказалась ангелом смерти.
Ранее стало известно, что «Первый канал» снимет проект по повестям писателя Юлиана Семенова о советском разведчике Штирлице, образ сыгравшего эту роль в фильме «Семнадцать мгновений весны» Вячеслава Тихонова воссоздадут с помощью искусственного интеллекта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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