В России завершились съемки сериала «Неземная»

Сценаристами совместного проекта Kion и продюсерской компании «Марс Медиа» выступили Дмитрий Шутко, Мария Тиллес, Юрий Патренин, Дарья Павлотос и другие.

В сериале снялись Светлана Иванова, Лиза Ищенко, Лев Зулькарнаев, Роза Хайруллина, Роман Евдокимов и другие.



Сюжет сериала повествует об анестезиологе-реаниматологе Михаиле, который очень устал от жизни. Как-то вечером он познакомился в баре с девушкой по имени Ася, которая оказалась ангелом смерти.

Ранее стало известно, что «Первый канал» снимет проект по повестям писателя Юлиана Семенова о советском разведчике Штирлице, образ сыгравшего эту роль в фильме «Семнадцать мгновений весны» Вячеслава Тихонова воссоздадут с помощью искусственного интеллекта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

