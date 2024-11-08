Ивлеева не появится во втором сезоне сериала «Монастырь»

Главными действующими лицами станут герои актеров Филиппа Янковского и Марка Эйдельштейна. Кроме того, в сериале появятся Светлана Иванова, Диана Енакаева, Влада Лукина, Полина Маликова, Игорь Верник и другие артисты. При этом в списке актерского состава не числится телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева, сыгравшая в первом сезоне одну из главных ролей.

Соавтором сценария и режиссером ленты станет Сергей Попов. Премьера второго сезона пройдет в 2025 году.

Ранее стало известно, что кинокомпания Team Films намерена взыскать с блогера Анастасии Ивлеевой 4,6 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

