В России завершились съемки сериала-катастрофы «Челюскин. Первые»
Завершены съемки сериала «Челюскин. Первые», главные роли в котором сыграли Глеб Калюжный, Стася Милославская и Кирилл Кяро, сообщили НСН в «Институте развития интернета» (ИРИ).
Шестисерийный сериал-катастрофа расскажет об экспедиции парохода «Челюскин», который был раздавлен льдами и затонул в 1934 году. Легендарные челюскинцы два месяца боролись за жизнь, оказавшись на арктической льдине, за их спасением следил весь мир.
Режиссером картины выступил Степан Коршунов, ее съемки начались в марте 2023 года. Премьера сериала состоится в этом году.
Ранее сообщалось, что в России экранизируют новый роман-катастрофу «Тоннель» писательницы Яны Вагнер. Она является автором романа-антиутопии «Вонгозеро», по которому сняли сериал «Эпидемия», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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