Новый роман-катастрофу Яны Вагнер «Тоннель» экранизируют

Фильм будет снят по новому роману-катастрофе «Тоннель» Яны Вагнер. При этом сценарий пока не готов, сообщила сама литератор. Вагнер - автора романа-антиутопии «Вонгозеро», по которому снят популярный сериал «Эпидемия».

Авто рассказала, что права на экранизацию «Тоннеля» были выкуплены четыре года назад, когда книжка ещё не была готова. Предполагалось, что сценарий будет создан параллельно с самим романом, однако оказался до сих пор не готов. Его пишут другие авторы.

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«Тоннель» повествует о том, как сотни людей оказались заблокированными в пробке в подземном дорожном тоннеле под Москвой-рекой по непонятной причине. Среди героев книги представлен целый набор архетипов россиян.

Вагнер писала новое произведение пять лет. Она признаётся, что всё это время сама «сидела в тоннеле под землей». Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», с «Вонгозера» 2011 года у писательницы вышло до этого всего два произведения — продолжение дебюта «Живые люди» в 2013 году и роман «Кто не спрятался» в 2017.

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Фото: ast.ru
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