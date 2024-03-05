Новый роман-катастрофу Яны Вагнер «Тоннель» экранизируют

Фильм будет снят по новому роману-катастрофе «Тоннель» Яны Вагнер. При этом сценарий пока не готов, сообщила сама литератор. Вагнер - автора романа-антиутопии «Вонгозеро», по которому снят популярный сериал «Эпидемия».

Авто рассказала, что права на экранизацию «Тоннеля» были выкуплены четыре года назад, когда книжка ещё не была готова. Предполагалось, что сценарий будет создан параллельно с самим романом, однако оказался до сих пор не готов. Его пишут другие авторы.