В России завершились съемки фильма «Письмо Деду Морозу» с участием Орейро

Съемки российского новогоднего блокбастера «Письмо Деду Морозу» с участием актрисы Нататалии Орейро завершились, сообщила киностудия имени М. Горького.

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Отмечается, что создатели фильма стремились создать «большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом». В картине задействованы анимационные персонажи и воображаемые существа.

Орейро приезжала в Россию для съемок в фильме весной 2024 года. Также на экране появятся актеры Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и другие.

В марте стало известно, что Орейро тайно посетила Москву и Санкт-Петербург, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Wikipedia.org/DonSimon
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