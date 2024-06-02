В России завершились съемки фильма «Письмо Деду Морозу» с участием Орейро
Съемки российского новогоднего блокбастера «Письмо Деду Морозу» с участием актрисы Нататалии Орейро завершились, сообщила киностудия имени М. Горького.
Отмечается, что создатели фильма стремились создать «большую новогоднюю историю, которая станет культурным кодом». В картине задействованы анимационные персонажи и воображаемые существа.
Орейро приезжала в Россию для съемок в фильме весной 2024 года. Также на экране появятся актеры Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и другие.
В марте стало известно, что Орейро тайно посетила Москву и Санкт-Петербург, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru