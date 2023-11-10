СМИ: сибирские активисты потребовали лишить Орейро гражданства РФ

Актрису и певицу Наталию Орейро потребовали лишить российского гражданства. С инициативой выступила общественная организация «Сибирская правозащитная группа «Радетель», пишет издание «Абзац».

Наталья Орейро спела на русском языке

Активисты обратились в Генеральную прокуратуру и МВД. Их недовольство вызвало участие актрисы в гей-параде в столице Аргентины Буэнос-Айресе 4 ноября.

Общественники отметили, что звезда сериала «Дикий ангел» участвует в подобных мероприятиях с 2016 года.

Орейро стала гражданкой России в октябре 2021 года. Также паспорт РФ получил сын артистки Мерлин Атауальпа, родившийся в 2012 году, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Wikipedia.org/DonSimon
ТЕГИ:ЛГБТАктрисаГенеральная Прокуратура РФ

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