В России заработал новый телеканал с фильмами от KION

В частности, телезрители увидят сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» (на фото), «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики, «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным и «Клинику счастья» с Дарьей Мороз.

Богомолов, сыгравший одну из ролей в сериале «Кеша должен умереть», ранее рассказывал, что работа над фильмом шла полтора года. В нем рассказывается о женатом архитекторе из Москвы, который при этом встречается с двумя бывшими супругами, отмечает «Радиоточка НСН».

