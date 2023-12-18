В России заработал новый телеканал с фильмами от KION

Новый круглосуточный телеканал KIONХИТ с 18 декабря стал доступен всем операторам, сообщили НСН в компании «МТС Медиа».

Основой контента канала станут оригинальные сериалы и фильмы производства онлайн-кинотеатра KION. По выходным планируется показывать премьеры.

Актриса Александра Ребенок призналась, что Богомолов требователен к актерам

В частности, телезрители увидят сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» (на фото), «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики, «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным и «Клинику счастья» с Дарьей Мороз.

Богомолов, сыгравший одну из ролей в сериале «Кеша должен умереть», ранее рассказывал, что работа над фильмом шла полтора года. В нем рассказывается о женатом архитекторе из Москвы, который при этом встречается с двумя бывшими супругами, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба KION
ТЕГИ:СериалКонстантин БогомоловТелеканалы

Горячие новости

Все новости

партнеры