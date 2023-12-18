В России заработал новый телеканал с фильмами от KION
Новый круглосуточный телеканал KIONХИТ с 18 декабря стал доступен всем операторам, сообщили НСН в компании «МТС Медиа».
Основой контента канала станут оригинальные сериалы и фильмы производства онлайн-кинотеатра KION. По выходным планируется показывать премьеры.
В частности, телезрители увидят сериал Константина Богомолова «Кеша должен умереть» (на фото), «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики, «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным и «Клинику счастья» с Дарьей Мороз.
Богомолов, сыгравший одну из ролей в сериале «Кеша должен умереть», ранее рассказывал, что работа над фильмом шла полтора года. В нем рассказывается о женатом архитекторе из Москвы, который при этом встречается с двумя бывшими супругами, отмечает «Радиоточка НСН».
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