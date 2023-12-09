Актриса Александра Ребенок призналась, что Богомолов требователен к актерам

Актриса Александра Ребенок, которая сыграла в сериале Константина Богомолова «Кеша должен умереть», призналась, что режиссер требователен к актерам, передает «Собака».

По ее словам, Богомолов сражается за нужную манеру актерского существования и даже «может уничтожить», если его не понимают. При этом актриса добавила, что режиссера «обожают все актеры».

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В конце ноября в столице представили сериал «Кеша должен умереть» - новую работу режиссера и художественного руководителя Театра на Бронной Константина Богомолова. Главную роль исполнил сам Богомолов. По его словам, работа над сериалом шла полтора года. По сюжету женатый архитектор из Москвы Кеша встречается с двумя бывшими супругами. Женщины не подозревают, что делят с главным героем постель по очереди, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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