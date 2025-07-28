В России вышел новый роман от автора бестселлера «Почтальонша»

Издательство современной женской прозы «Бель Летр» выпустило новый роман популярной итальянской писательницы Франчески Джанноне «Завтра, завтра».

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Дебютное произведение Джанноне «Почтальонша» стало самым популярным романом для женщин в первой половине 2025 года, а суммарный тираж книги в России менее чем за год превысил 70 тысяч экземпляров.

Франческа Джанноне — выпускница факультета коммуникационных наук, Центра кинематографии и школы «Fintioni». Продажи её дебюта «Почтальонша» в Италии превысили 750 тысяч экземпляров, а сама она заняла особое место в сердцах читателей по всему миру.

Ранее книжный сервис «Строки» провел исследование и выявил, что женщины читают больше, а молодежь чаще выбирает аудиоформат, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотограф: Алина Бицутина
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