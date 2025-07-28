В России вышел новый роман от автора бестселлера «Почтальонша»
Издательство современной женской прозы «Бель Летр» выпустило новый роман популярной итальянской писательницы Франчески Джанноне «Завтра, завтра».
Дебютное произведение Джанноне «Почтальонша» стало самым популярным романом для женщин в первой половине 2025 года, а суммарный тираж книги в России менее чем за год превысил 70 тысяч экземпляров.
Франческа Джанноне — выпускница факультета коммуникационных наук, Центра кинематографии и школы «Fintioni». Продажи её дебюта «Почтальонша» в Италии превысили 750 тысяч экземпляров, а сама она заняла особое место в сердцах читателей по всему миру.
Ранее книжный сервис «Строки» провел исследование и выявил, что женщины читают больше, а молодежь чаще выбирает аудиоформат, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Германия поставит Украине еще 11 зенитных комплексов IRIS-T SLM
- Россия закрыла 20 пунктов пропуска на границе с Украиной
- Автомобилисты призвали расширить варианты оплаты парковок
- «Помогут братья-белорусы»: Как засуха сказалась на урожае юга России
- Во Львовской области демонтируют Вечный огонь и памятники советским солдатам
- Женщину приговорили к 24 годам за убийство подопечного в Екатеринбурге
- Гинеколог поддержала «уговоры» врачей перед абортом
- Студент из Анголы утонул в водоеме Подмосковья
- Россиянка сыграет с первой ракеткой Украины на турнире в Монреале
- В Твери будут судить бизнесменов за кредит на 145 миллионов и сокрытие долгов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru