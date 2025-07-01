Самым популярным женским романом в 2025 году стала «Почтальонша» Франчески Джанноне
За первое полугодие 2025 года самым популярным романом у россиянок стал итальянский роман Франчески Джанноне «Почтальонша» - было продано более 30 тысяч экземпляров, следует из данных издательства «Бель Летр».
На втором месте расположился роман итальянской писательницы Сары Ратаро «Я — Мари Кюри» - художественная биография выдающейся ученой Марии Склодовской-Кюри. Книга вышла в марте 2025 года, с того момента было продано свыше пяти тысяч экземпляров. В тройку лидеров также вошел французский роман Анн-Гаэль Юон «Палома» о молодой девушке Розе, отправившейся в трудное путешествие из Испании во Францию ради заработка.
В ТОП-5 женских романов также вошли произведения «Швея с Сардинии» Бьянки Питцорно и «Сумма наших жизней» Софи Астраби.
Ранее книжный сервис «Строки» провел исследование и выявил, что женщины читают больше, а молодежь чаще выбирает аудиоформат, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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