Самым популярным женским романом в 2025 году стала «Почтальонша» Франчески Джанноне

На втором месте расположился роман итальянской писательницы Сары Ратаро «Я — Мари Кюри» - художественная биография выдающейся ученой Марии Склодовской-Кюри. Книга вышла в марте 2025 года, с того момента было продано свыше пяти тысяч экземпляров. В тройку лидеров также вошел французский роман Анн-Гаэль Юон «Палома» о молодой девушке Розе, отправившейся в трудное путешествие из Испании во Францию ради заработка.

В ТОП-5 женских романов также вошли произведения «Швея с Сардинии» Бьянки Питцорно и «Сумма наших жизней» Софи Астраби.

Ранее книжный сервис «Строки» провел исследование и выявил, что женщины читают больше, а молодежь чаще выбирает аудиоформат, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

