В России вырос спрос на книгу Васильева «В списках не значился»
За первую неделю мая продажи книги Бориса Васильева «В списках не значился» выросли в пять раз по сравнению с показателями первой недели апреля, рассказали в сети книжных магазинов «Читай-город».
Аналитики объясняют такой скачок продаж выходом одноименного фильма, который был снят по повести Васильева.
Продажи классической военной прозы выросли более чем на 38% в первом квартале 2025 года по сравнению с показателями 2024 года. В лидерах продаж – Михаил Шолохов, Борис Васильев и Виктор Астафьев.
Ранее военная драма «В списках не значился» с Владимиром Машковым возглавила российский кинопрокат по итогу минувших выходных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru