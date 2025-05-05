В России вырос спрос на книгу Васильева «В списках не значился»

За первую неделю мая продажи книги Бориса Васильева «В списках не значился» выросли в пять раз по сравнению с показателями первой недели апреля, рассказали в сети книжных магазинов «Читай-город».

Почему фильм «В списках не значился» не оправдал надежды кинотеатров

Аналитики объясняют такой скачок продаж выходом одноименного фильма, который был снят по повести Васильева.

Продажи классической военной прозы выросли более чем на 38% в первом квартале 2025 года по сравнению с показателями 2024 года. В лидерах продаж – Михаил Шолохов, Борис Васильев и Виктор Астафьев.

Ранее военная драма «В списках не значился» с Владимиром Машковым возглавила российский кинопрокат по итогу минувших выходных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФильмКнигаЛитература

Горячие новости

Все новости

партнеры