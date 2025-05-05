Аналитики объясняют такой скачок продаж выходом одноименного фильма, который был снят по повести Васильева.



Продажи классической военной прозы выросли более чем на 38% в первом квартале 2025 года по сравнению с показателями 2024 года. В лидерах продаж – Михаил Шолохов, Борис Васильев и Виктор Астафьев.

Ранее военная драма «В списках не значился» с Владимиром Машковым возглавила российский кинопрокат по итогу минувших выходных, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

