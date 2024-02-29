В России рынок онлайн-кинотеатров вырос на 39% за год

Издание ссылается на исследование ТМТ консалтинг, согласно которому основной доход площадки получают за счёт подписки, на которые приходится 92% выручки (+49% за год). Реклама приносит ещё 7%.

Лидером по объёмом выручки является онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», чья доля в 2023 году составила 30%, а выручка выросла на 89%. Также в ТОП-3 попали «Иви» и Wink. Отмечается, что основную выручку площадкам приносит оригинальный контент.

Ранее сериал «Алиса не может ждать» режиссёра Натальи Мещаниновой убрали со стримминговых сервисов по требованию Роскомнадзора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

