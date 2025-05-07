В России вырос интерес к народной культуре, музыке и танцам
В апреле 2025 года в России зафиксирован всплеск спроса на услуги, связанные с народным творчеством – популярность обучения игре на музыкальных инструментах выросла на 14%, следует из данных платформы Авито Услуги.
В Кирове, например, спрос на услуги по обучению игре на музыкальных инструментах вырос на 56%, в Сочи — на 55%, в Уфе — на 53%, в Томске — на 40%.
Спрос на преподавателей по танцам в свою очередь вырос на 42%: наибольший рост зафиксирован в Ижевске (в 2,8 раза), Рязани (в 2,7 раза), Омске (в 2,5 раза), Оренбурге (в 2,3 раза).
Отмечается, что эта тенденция подкрепляется массовыми флешмобами на концертах народной артистки России Надежды Кадышевой, которые привлекли дополнительное внимание к народной эстетике, особенно среди молодежи.
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