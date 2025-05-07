В России вырос интерес к народной культуре, музыке и танцам

В Кирове, например, спрос на услуги по обучению игре на музыкальных инструментах вырос на 56%, в Сочи — на 55%, в Уфе — на 53%, в Томске — на 40%.

Спрос на преподавателей по танцам в свою очередь вырос на 42%: наибольший рост зафиксирован в Ижевске (в 2,8 раза), Рязани (в 2,7 раза), Омске (в 2,5 раза), Оренбурге (в 2,3 раза).

Отмечается, что эта тенденция подкрепляется массовыми флешмобами на концертах народной артистки России Надежды Кадышевой, которые привлекли дополнительное внимание к народной эстетике, особенно среди молодежи.



