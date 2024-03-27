В России выйдет в прокат семейный фильм «Собачья жизнь: друзья навек»
Кинопрокатная компания World Pictures выпускает в широкий прокат фильм «Собачья жизнь: друзья навек». Фильм-призер 4-го Международного кинофестиваля «Новая эра» будет представлен российским зрителям с 11 апреля.
В картине рассказывается история семьи, в которой наступают непростые времена. В жизни главных героев появляется щенок по кличке Кола. Постепенно маленький щенок меняет жизнь каждого члена семьи к лучшему. Режиссером фильма выступил Ван Сяоле, который уже снимал картины про животных.
До этого сообщалось, что анимационное приключение «Иван Царевич и Серый Волк 6» выйдет в прокат 26 декабря 2024 года. Об этом НСН заявили в пресс-службе кинокомпании «Вольга». В новом мультфильме главные герои отправятся на выставку чудес всего сказочного мира, поэтому их будет ждать самое волшебное приключение из всех.
Ранее мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», вышедший 28 декабря 2023 года, заработал в прокате млрд рублей, в том числе с учётом предпродажи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru