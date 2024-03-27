В России выйдет в прокат семейный фильм «Собачья жизнь: друзья навек»

До этого сообщалось, что анимационное приключение «Иван Царевич и Серый Волк 6» выйдет в прокат 26 декабря 2024 года. Об этом НСН заявили в пресс-службе кинокомпании «Вольга». В новом мультфильме главные герои отправятся на выставку чудес всего сказочного мира, поэтому их будет ждать самое волшебное приключение из всех.

Ранее мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли», вышедший 28 декабря 2023 года, заработал в прокате млрд рублей, в том числе с учётом предпродажи, передает «Радиоточка НСН».

