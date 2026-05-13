В России выйдет роман от автора бестселлера «Четвертое крыло»
Роман Ребекки Яррос «Дерзкий Уайлдер» в формате электронной книги выйдет в «КИОН Строках», сообщает пресс-служба книжного сервиса.
Произведение является первой частью романтической трилогии «Мятежники» об экстремальном спорте, адреналине и любви на грани риска. В центре сюжета романа «Дерзкий Уайлдер» история Лии, которая отправляется в девятимесячный круиз, чтобы одновременно учиться, работать и путешествовать. Однако ради сохранения стипендии героине приходится стать репетитором Пакстона Уайлдера — экстремала-инфлюенсера, чемпиона X Games. Постепенно противостояние персонажей перерастает во взаимное притяжение.
В России электронная и аудиоверсия книги «Дерзкий Уайлдер» будет доступна 13 мая. В дальнейшем также появится и бумажная версия романа в партнерстве с издательством Cherry Books.
Ранее сообщалось, что бестселлеры Ребекки Яррос «Железное пламя» и «Четвертое крыло» вошли в число книг, которым чаще отдает предпочтение мужская аудитория. Также в этом списке такие произведение русской классики, как романы «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского и «Тихий Дон» Михаила Шолохова, напоминает «Радиоточка НСН».
