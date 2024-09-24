В России выйдет новый мультсериал о Чебурашке

По ее словам, новый проект останется таким же уютным по духу, как классические мультфильмы о Чебурашке. Осетинская отметила, что сюжеты будущего сериала не будут связаны с событиями полнометражного «Чебурашки».

Сериал будет создан в 3D-формате. Релиз планируется в 2025 году. Сериал расскажет о приключениях Чебурашки, Крокодила Гены и их друзей. Запланировано свыше 50 серий.

Ранее генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров выступил против запретов снимать ремейки советских фильмов, напоминает «Свободная пресса».

