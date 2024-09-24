В России выйдет новый мультсериал о Чебурашке
Студия «Союзмультфильм» совместно с продакшн-компанией Yellow, Black and White работает над созданием нового анимационного сериала про Чебурашку, передает агентство «Москва» со ссылкой на генпродюсера «Союзмультфильма» Юлию Осетинскую.
По ее словам, новый проект останется таким же уютным по духу, как классические мультфильмы о Чебурашке. Осетинская отметила, что сюжеты будущего сериала не будут связаны с событиями полнометражного «Чебурашки».
Сериал будет создан в 3D-формате. Релиз планируется в 2025 году. Сериал расскажет о приключениях Чебурашки, Крокодила Гены и их друзей. Запланировано свыше 50 серий.
Ранее генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров выступил против запретов снимать ремейки советских фильмов, напоминает «Свободная пресса».
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