В России выйдет музыкальный мультсериал, созданный с помощью ИИ

В 2027 году запланирован старт комедийно‑приключенческой 2D‑анимации «Лесовички» для детей 5–7 лет. Первый сезон включит 26 эпизодов по 7 минут. Над сериалом работают ON Студия и анимационная студия Rocket Fox, а к команде присоединился Джеймс Бекшолл — сценарист популярного мультсериала «Щенячий патруль».



Первые опыты ON Медиа в анимации — мультсериалы «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки» (по мотивам произведений Эдуарда Успенского) — тоже создавались с использованием ИИ.



Как пояснила руководитель направления по развитию бизнеса ON Медиа Ксения Смирнова, холдинг сознательно делает ставку на эксперименты: сочетает оригинальные истории, переосмысление классики и новые digital‑форматы.



Ранее режиссер полнометражного мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» Александр Войтинский рассказал НСН, что картина затрагивает универсальные и актуальные темы, понятные любому человеку, поэтому найдет своего зрителя не только в России, но и за рубежом.

