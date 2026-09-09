В России выйдет музыкальный мультсериал, созданный с помощью ИИ

На XI Московском Лицензионном Саммите медиахолдинг ON Медиа представил ближайшие релизы в детском сегменте. Осенью 2026 года зрители увидят музыкальный мультсериал «Пончо Мончо» — проект для детей 2–5 лет и их родителей. Сериал будет состоять из 52 серий по 5 минут. Он создаётся с применением искусственного интеллекта и построен вокруг музыкальных приключений героев.

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В 2027 году запланирован старт комедийно‑приключенческой 2D‑анимации «Лесовички» для детей 5–7 лет. Первый сезон включит 26 эпизодов по 7 минут. Над сериалом работают ON Студия и анимационная студия Rocket Fox, а к команде присоединился Джеймс Бекшолл — сценарист популярного мультсериала «Щенячий патруль».

Первые опыты ON Медиа в анимации — мультсериалы «Про девочку Веру и обезьянку Анфису» и «Следствие ведут Колобки» (по мотивам произведений Эдуарда Успенского) — тоже создавались с использованием ИИ.

Как пояснила руководитель направления по развитию бизнеса ON Медиа Ксения Смирнова, холдинг сознательно делает ставку на эксперименты: сочетает оригинальные истории, переосмысление классики и новые digital‑форматы.

Ранее режиссер полнометражного мультфильма «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» Александр Войтинский рассказал НСН, что картина затрагивает универсальные и актуальные темы, понятные любому человеку, поэтому найдет своего зрителя не только в России, но и за рубежом.

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ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
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