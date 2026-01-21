Сравнение цен показало заметный рост стоимости книг за прошедшее десятилетие. Если в 2016 году средний чек в сети составлял 461 рубль, то сегодня он достиг 780 рублей. Наглядные примеры — культовая антиутопия «1984» Джорджа Оруэлла (цена выросла с 213 до 339 рублей) и роман «Шантарам» Грегори Робертса, который подорожал почти вдвое — с 742 до 1299 рублей.



В числе главных хитов 2016 года оказались как мировые бестселлеры, так и новинки того времени. Лидировали книги Джоан Роулинг («Гарри Поттер и проклятое дитя», части 1–2), романы Джоджо Мойес («После тебя», «До встречи с тобой») и триллер Полы Хокинс «Девушка в поезде». Большой интерес вызывали также «Дом странных детей» Ренсома Риггза, «Шантарам» и «Тень горы» Грегори Дэвида Робертса, молодёжный роман Зои Сагг «Девушка Online» и его продолжение «Девушка Online в турне».



Не сходили с пьедестала и классические произведения: «1984» Джорджа Оруэлла, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «Маленький принц» Антуана де Сент‑Экзюпери, «Повелитель мух» Уильяма Голдинга, романы Эриха Марии Ремарка («Три товарища», «Жизнь взаймы»), а также «Убить пересмешника» Харпер Ли и «Виноваты звёзды» Джона Грина.

В январе соцсети захватил новый тренд: пользователи публикуют фотографии 2016 года, вспоминают игру Pokemon Go, мемы, одежду и фильмы того времени, отмечает «Радиоточка НСН». Зумеры массово возвращают эстетику «старого интернета». Психологи называют это защитной реакцией на цифровую реальность и указывают на «теорию мертвого интернета», согласно которой «живой» интернет с общением и творчеством реальных людей почти исчез под натиском ботов и нейросетей.

