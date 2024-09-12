В России впервые представят спектакль о жизни Блаватской
Театр «Эрмитаж» впервые в России 26 и 27 сентября представит премьеру спектакля о жизни философа и оккультиста Елены Блаватской, сообщает «Театрал».
Пьесу «Весёлая женщина» написал сын художественного руководителя театра Михаил Левитин-младший. Она написана от лица 10-летнего Сережи Витте, двоюродного брата Блаватской, который в будущем станет министром финансов и председателем правительства.
«Отсюда и неординарность, и парадоксальность происходящего на сцене», - отметил худрук театра Михаил Левитин.
Ранее стало известно, что в Вахтанговском театре поставят спектакль о физике Льве Ландау, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru