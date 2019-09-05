В России умер известный музыкант Юрий Петерсон
Участник музыкальных групп «Веселые ребята» и «Самоцветы», певец Юрий Петерсон ушел из жизни в возрасте 71 года. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на родственницу Петерсона.
Отмечается, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Болезнь врачи обнаружили в конце июля текущего года на поздней стадии.
Как пишет издание, прощание с Петерсоном назначено на ближайший понедельник 9 сентября. Оно состоится в больнице №64 в 9 утра. После прощания пройдет панихида в крематории Хованского кладбища.
Юрий Петерсон родился в Риге, где и начал свою музыкальную карьеру до переезда в Москву, отмечает "Свободная пресса".
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В США в автоаварии погиб автор хитов Леди Гаги и Уитни Хьюстон
- Ипотека под 2% нравится? А на Дальнем Востоке?
- Кабмин одобрил законопроект о выплате частных пенсий в 55 и 60 лет
- Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин за пару дней предупредил Буша о терактах 11 сентября
- Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии