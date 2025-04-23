В России учредят День артиста

Первым с предложением учредить этот праздник 17 января выступил председатель СТД, народный артист РФ Владимир Машков.

По его словам, дата праздника выбрана не случайно – именно в этот день родился Константин Станиславский.

Машков, таким образом, предложил увековечить память Станиславского и признать важность и ценность профессии артиста.

Ранее Машков анонсировал изменения в премии «Золотая маска», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

