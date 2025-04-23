В России учредят День артиста
Минкультуры РФ предложило дополнить список профессиональных праздников Днем артиста. Проект постановления правительства РФ об учреждении нового праздника уже подготовлен и опубликован на федеральном портале, сообщает сайт кабмина.
Первым с предложением учредить этот праздник 17 января выступил председатель СТД, народный артист РФ Владимир Машков.
По его словам, дата праздника выбрана не случайно – именно в этот день родился Константин Станиславский.
Машков, таким образом, предложил увековечить память Станиславского и признать важность и ценность профессии артиста.
Ранее Машков анонсировал изменения в премии «Золотая маска», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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