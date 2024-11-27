Машков: Фестиваль «Золотая маска» в 2025 году состоится
Фестиваль Российской национальной премии «Золотая Маска» в 2025 году состоится, заявил председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, передает ТАСС.
По его словам, у зрителей опять появится возможность посмотреть спектакли, номинированные на «Золотую Маску». Он также сообщили, что на ближайшем заседании секретариата СТД будет решен вопрос о дате проведения премии.
«Фестиваль будет, и, я надеюсь, будут приезжать региональные театры для показа своих спектаклей в Москве», — добавил Машков.
Ранее стало известно, что театральная премия «Золотая маска» претерпит ряд изменений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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