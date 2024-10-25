В России стартовал «Большой фестиваль мультфильмов»
В России стартовал крупнейший международный смотр анимации - «Большой фестиваль мультфильмов», мероприятия которого пройдут в Москве с 25 октября по 5 ноября.
Организаторы смотра заявили, что в программе будут представлены экспериментальная анимация, китайская анимация и многое другое - участие принимают более 400 мультфильмов со всего мира.
«В программу фестиваля входят показы полнометражных фильмов, тематические программы короткометражной анимации для взрослых и детей, встречи с ведущими художниками и режиссёрами, мастер-классы», - говорится в сообщении.
Отмечается, что «Большой фестиваль мультфильмов» пройдёт в российской столице уже в 18-й раз. Будут задействованы более 50 площадок, в том числе, сети кинотеатров «Каро» и «Москино», Третьяковская галерея, Культурный центр ЗИЛ.
Ранее в «Союзмультфильме» заявили, что «Большой фестиваль мультфильмов» в Москве откроет китайская анимационная лента «Шторм» режиссёра Яна Чжигана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru