В России стартовал «Большой фестиваль мультфильмов»

Организаторы смотра заявили, что в программе будут представлены экспериментальная анимация, китайская анимация и многое другое - участие принимают более 400 мультфильмов со всего мира.

«В программу фестиваля входят показы полнометражных фильмов, тематические программы короткометражной анимации для взрослых и детей, встречи с ведущими художниками и режиссёрами, мастер-классы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Большой фестиваль мультфильмов» пройдёт в российской столице уже в 18-й раз. Будут задействованы более 50 площадок, в том числе, сети кинотеатров «Каро» и «Москино», Третьяковская галерея, Культурный центр ЗИЛ.

Ранее в «Союзмультфильме» заявили, что «Большой фестиваль мультфильмов» в Москве откроет китайская анимационная лента «Шторм» режиссёра Яна Чжигана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».