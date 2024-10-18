Мультфильм «Рик и Морти» продлили на два сезона

Анимационный сериал «Рик и Морти» продлили еще на два сезона, передает Variety.

В России снимут сериал по произведениям Юлиана Семёнова о Штирлице

Так, сериал будет выходить минимум до 2029 года. Теперь шоу состоит из 12 сезонов.

Ближайший, восьмой сезон планируют представить в следующем году.

Ранее стало известно, что студия A24 поработает над экранизацией бестселлера американского писателя Стивена Кинга «Сказка», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Adult Swim/YouTube
ТЕГИ:СериалМультфильм

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