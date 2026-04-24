В России сняли фильм «Дети наши» о проблеме детских домов
В России представят документальный фильм «Дети наши». Проект Кирилла Косолапова расскажет, как Россия может стать страной, где нет детей в детских домах, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кион».
Фильм основан на идее, сформулированной крупнейшим психологом XX века Эриком Эриксоном. Она предусматривает, что способность ребенка выстраивать отношения и чувствовать безопасность зависит от того, какой опыт получает ребенок рядом со значимыми взрослыми.
На данный момент в России в сиротских учреждениях проживают около 30 тысяч детей живут. Фильм расскажет не только о проблемах такой системы, но и о практиках, которые помогают детям оставаться вне детдомов и получать поддержку после них. К подобным моделям можно отнести наставничество, приемные и замещающие семьи, а также программы для родителей с зависимостями, которые позволяют проходить лечение без разлуки с детьми.
В фильме приняли участие представители НКО «Арифметика добра», «Дети наши», «Солнечный город», «Детские деревни SOS» и других организаций.
Премьера состоится 25 апреля. В конце апреля также представят финал детективного триллера «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботаревым. По сюжету в тихом Заречном происходит серия жестоких убийств. Следователь Яна Князева возвращается в родной город, чтобы разобраться в происходящем. Действуя с капитаном полиции Денисом, она выходит на след, который ведет к детскому дому и к событиям, произошедшим много лет назад.
Ранее сообщалось, что вселенную детективного триллера расширит новеллизация, передает «Радиоточка НСН».
- Мерц выступил против быстрого вступления Украины в ЕС
- Российские кинотеатры отказались от зарубежных фильмов на майские праздники
- Лавров: Политика Запада является главной угрозой международной безопасности
- Зачем вузам программа по автономным мобильным системам
- Юрий Лоза раскритиковал артистов, срывающих концерты из-за смартфонов зрителей
- Работодателей призвали выдавать сотрудникам абонементы в спортзал
- В Госдуме рассказали о возможной встрече Путина и Трампа
- СМИ: Базу РФ Хмеймим хотят превратить в тренировочный центр для военных Сирии
- «Исчезнут как нация»: Сенатор Климов ответил на слова Туска о скорой войне с Россией
- «Еще не время»: Набиуллина объяснила отсутствие брошей на заседаниях Центробанка