В России сняли фильм «Дети наши» о проблеме детских домов

Фильм основан на идее, сформулированной крупнейшим психологом XX века Эриком Эриксоном. Она предусматривает, что способность ребенка выстраивать отношения и чувствовать безопасность зависит от того, какой опыт получает ребенок рядом со значимыми взрослыми.

На данный момент в России в сиротских учреждениях проживают около 30 тысяч детей живут. Фильм расскажет не только о проблемах такой системы, но и о практиках, которые помогают детям оставаться вне детдомов и получать поддержку после них. К подобным моделям можно отнести наставничество, приемные и замещающие семьи, а также программы для родителей с зависимостями, которые позволяют проходить лечение без разлуки с детьми.

В фильме приняли участие представители НКО «Арифметика добра», «Дети наши», «Солнечный город», «Детские деревни SOS» и других организаций.

Премьера состоится 25 апреля.

Ранее сообщалось, что вселенную детективного триллера расширит новеллизация, передает «Радиоточка НСН».

