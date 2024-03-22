В России снимут цикл фильмов о современных поэтах «Царь Пушкин»

По его словам, проект получил название «Царь Пушкин».

Маленко рассказал, что уже началась подготовка к съемкам кинокартин о Дмитрии Воденникове, Александре Кушнире, Александре Шаганове, Игоре Караулове и Александре Антипове. Всего планируется снять 10-12 серий. Премьера первой запланирована на май 2024 года.

Ранее Вера Полозкова отказала поэтам Быкову (признан в РФ иноагентом) и Ах Астаховой в признании, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

