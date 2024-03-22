В России снимут цикл фильмов о современных поэтах «Царь Пушкин»

В России будет снят цикл фильмов о современных российских поэтах, заявил на пресс-конференции актер, телеведущий, основатель и художественный руководитель Московского театра поэтов, заслуженный деятель искусств РФ Влад Маленко, сообщает газета «Культыра».

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По его словам, проект получил название «Царь Пушкин».

Маленко рассказал, что уже началась подготовка к съемкам кинокартин о Дмитрии Воденникове, Александре Кушнире, Александре Шаганове, Игоре Караулове и Александре Антипове. Всего планируется снять 10-12 серий. Премьера первой запланирована на май 2024 года.

Ранее Вера Полозкова отказала поэтам Быкову (признан в РФ иноагентом) и Ах Астаховой в признании, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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