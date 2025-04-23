Взрослые с сознанием подростков: Каким будет «Урок» с Борисовым и Воробьевым

В свою очередь актриса Полина Денисова, исполнившая в сериале роль одной из учениц старших классов, рассказала НСН, что ее подростковый период был непростым. При этом девушка неоднократно воплощает на экране героинь-подростков, зрителю она также известна по роли старшей дочери в сериале «Папины дочки. Новые».

«Мне не очень повезло с учителями в школе, я была очень неусидчивая, вспыльчивая, учителя говорили, что я не вписываюсь в коллектив. Я часто получала тройки просто за поведение. Подростковый период, наверное, самый тяжелый в моей жизни, но понимаю, не будь этой школы жизни, я бы сейчас не имела такой строптивый характер и не добивалась бы своих целей, так что все во благо. Моя героиня – противоположность меня. Она носит очки, отличница, но у нее есть свои проблемы и подводные камни», - поделилась актриса.

В свою очередь генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев в ходе светской премьеры сериала заметил, что планирует посмотреть его со своими старшими детьми, поскольку это, в том числе, воспитательный проект.

«Индустрия кино меня поймет, мы много говорим о young-adult контенте. Вот это young-adult здорового человека, хороший воспитательный проект», - пояснил он.

Согласно индексу Кинопоиск Pro по итогу 2024 года самым популярным сериалом вновь стала картина Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». При этом продюсер сериала «Алексей Троцюк в разговоре с «Радиоточкой НСН» допустил, что проект очень полезен для просмотра, поскольку демонстрирует последствия от негативных событий, происходящих с детьми, которые взрослые долго пытались не замечать.

