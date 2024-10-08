Сыгравшая Тосю Рязанова выступила против сериала по «Москва слезам не верит»

Актриса Раиса Рязанова, которая сыграла роль Антонины Буяновой в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», выступила против создания сериала по мотивам оскароносной картины. Так она прокомментировала ТАСС информацию о запуске нового многосерийного проекта. Его режиссерами стали Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, снявший «Слово пацана».

В работе над сериалом по мотивам двухсерийного картина Меньшова участвуют студия «Водород» и «НМГ студия», поддержку проекту оказывает Институт развития интернета. По мнению Народной артистки РФ, брать за основу фильм, отмеченный призами, в том числе, Оскаром, это «неприлично» для режиссера.

Кроме того, по её словам, ремейк, как правило, создается с целью что-то улучшить или осовременить. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в сериале играют Иван Янковский, Андрей Максимов, Тина Стойилкович, Анастасия Талызина. Действие восьмисерийного фильма будет происходить в Москве начала 2000-х годов.

