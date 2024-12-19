В России снимут сериал о трех кризисах в истории российской экономики
В России снимут сериал о трех кризисах в истории российской экономики, рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.
Сериал расскажет о цифровой революции 2000-х, нефтяном буме и крахе 2008 года, а также темном мире криптовалют и манипуляций на рынке в 2020-х. Это новый полномасштабный сериал от создателей проектов «Псих», «Актрисы», «Happy End» и «Балет».
Съемки проекта под названием «Капиталисты» начнутся летом 2025 года. Режиссером сериала выступит Евгений Сангаджиев. Разработкой сериала «Капиталисты» занимаются онлайн-кинотеатр KION, «Студия «ВАМ» Вячеслава Муругова и «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева.
Ранее актёр Никита Кологривый возглавил рейтинг самых популярных персон года на «Кинопоиске» 2024 года, опредив Джейсона Стейтема и Леонардо Ди Каприо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Замглавы Росалкогольтабакконтроля Афанасенко арестована по делу о взятке
- Бойцы на передовой в Курской области получат статус участников СВО
- В России снимут сериал о трех кризисах в истории российской экономики
- СМИ: Глава военной контрразведки ФСБ Николай Юрьев подал в отставку
- Управление мусульман России разрешило до четырех религиозных браков
- Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова
- Минобороны заявило об уничтожении трех украинских дронов над Курской областью
- В Басманный суд доставили обвиняемого в убийстве генерала Кириллова
- Дмитрий Губерниев озвучил спортивный мультсериал «Чемпионы»
- Путин: ПВО Киева представляет собой серьезную западную разработку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru