В России снимут сериал о трех кризисах в истории российской экономики

Сериал расскажет о цифровой революции 2000-х, нефтяном буме и крахе 2008 года, а также темном мире криптовалют и манипуляций на рынке в 2020-х. Это новый полномасштабный сериал от создателей проектов «Псих», «Актрисы», «Happy End» и «Балет».

Съемки проекта под названием «Капиталисты» начнутся летом 2025 года. Режиссером сериала выступит Евгений Сангаджиев. Разработкой сериала «Капиталисты» занимаются онлайн-кинотеатр KION, «Студия «ВАМ» Вячеслава Муругова и «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева.

Ранее актёр Никита Кологривый возглавил рейтинг самых популярных персон года на «Кинопоиске» 2024 года, опредив Джейсона Стейтема и Леонардо Ди Каприо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

