Глеб Калюжный озвучит персонажа в анимационном сериале «Киберслав»

Актер и музыкант Глеб Калюжный присоединился к звездному составу озвучивания нового анимационного сериала «Киберслав». Вместе с Калюжным свои голоса героям подарили актер и режиссер озвучания Иван Жарков, актер озвучания и дубляжа Петр Гланц, а также актриса театра и кино Валентина Ляпина.

Сюжет анимационного сериала рассказывает о юном Киберславе, который оказывается в центре битвы против преследующего его гигантского робота-пса и свиты князя междуречья. Глеб Калюжный озвучил молодого Киберслава.