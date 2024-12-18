Глеб Калюжный озвучит персонажа в анимационном сериале «Киберслав»

Актер и музыкант Глеб Калюжный присоединился к звездному составу озвучивания нового анимационного сериала «Киберслав». Вместе с Калюжным свои голоса героям подарили актер и режиссер озвучания Иван Жарков, актер озвучания и дубляжа Петр Гланц, а также актриса театра и кино Валентина Ляпина.

Сюжет анимационного сериала рассказывает о юном Киберславе, который оказывается в центре битвы против преследующего его гигантского робота-пса и свиты князя междуречья. Глеб Калюжный озвучил молодого Киберслава.

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Премьера первой серии состоится 22 декабря на фестивале популярной культуры «Хомякон». Проект «Киберслав» создается при поддержке независимой студии Evil Pirate и Плюс Студии, которая занимается производством контента для Яндекс Плюс.

Режиссерами и соавторами сценария выступают Стас Дмитриев и Дмитрий Яковенко. Продюсируют проект Стас Дмитриев, Ольга Филипук, Михаил Китаев и Владислав Рубин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба "Кинопоиска"
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