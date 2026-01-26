В России снимут сериал «Красная Шамбала»
В России начались съемки ретрофутуристического сериала «Красная Шамбала», сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кион».
По сюжету молодой следователь сталкивается с делом, связанным с масштабным экспериментом советской эпохи, последствия которого выходят за рамки привычных научных представлений. Новый проект - научно-фантастический детектив с элементами супергеройского экшена.
Главные роли в сериала воплотят Влад Прохоров, Стася Милославская, Сергей Шакуров, Анастасия Красовская и Сергей Марин. Режиссером выступит Кирилл Белевич («Крепость Бадабер», «Единичка»).
За создание проекта отвечает кинокомпания «МИРФИЛЬМ» и ON студия при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Ранее глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин заявил «Радиоточке НСН», что в российском прокате недостает хорошего фэнтези.
